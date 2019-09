Totoday, una giornata per l'Ail

Libreria Lovat

Villorba - Sabato 21 settembre

A partire dalle 17:30.

L’evento organizzato per raccogliere fondi a favore dell’ail ( associazione contro leucemie e linfomi) prevede momenti dedicati all'ascolto, alla sensibilizzazione ma anche alla musica e al divertimento.



TOTODAY

Una giornata di beneficenza in favore dell'

AIL Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma ONLUS



Programma della giornata:



➡️🕥10:30 - 11:30

Corso pratico e dimostrativo di 'YOGA HATHA FLOW' adatto a tutti e rilassamento finale con campane tibetane

Hot Yoga Treviso By Mudita

(Su prenotazione)

➡️🕕11:30 - 15:30

Presentazione dei libri

LA MARCA GASTRONOMICA: Storie di ieri e oggi della cucina trevigiana

GUIDA AI FORMAGGI DEL VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO ADIGE.

Con la presenza dell'autore FERNANDO RARIS che verrà intervistato dal giornalista EDOARDO COMIOTTO

Seguirà degustazione di formaggi e vini

(Su prenotazione)

➡️🕟16:30 - 17:30

FAVOLE A MERENDA

Letture e attività creative che insegnano ai bambini a tenersi la mano

A cura di Fiorirà un pensiero

➡️🕔17:00

APERTURA stand gastronomici

➡️🕠17:30 - 17:45

Discorso di apertura e ringraziamenti

➡️🕧18:00 - 18:30



Con Adriano Berton Coaching

➡️🕡18:30 - 20:30

Diretta radiofonica Radio Piterpan Official

➡️🕣20:30 - 23:30

Live on stage:

DJ set Fabio Gerbino

The SHAMROCK



Per info e prenotazioni

📞 042292697

Sito ufficiale

www.totoday.org



Con la PREZIOSISSIMA collaborazione di:

Fiorirà un pensiero; Palladio Servizi Immobiliari; webian.it; Radio Piterpan Official; Radio Bellla & Monella; Nonno Andrea; Facciamo Festa; Pizzeria da Rudy; Ivan Borsato Birraio - Microbirrificio; Hot Yoga Treviso By Mudita; Harley-Davidson Treviso; AdmorAdoces; Tipografia Volpaghese; DSS SERVICE; A.R. costruzioni; Proloco di Valdobbiadene; Il Giardino Degli Elfi - Vivaio



TUTTE LE OFFERTE RACCOLTE VERRANNO INTERAMENTE DEVOLUTE ALL'ASSOCIAZIONE A.I.L.