A Trip to Venice - Tour & Bacaro

Questo sabato, 9 febbraio, il team di Aegee Treviso ha pensato di organizzare un bel giro a Venezia. La mattina sarà dedicata a un piccolo tour fra le calli di questa affascinante città mentre nel pomeriggio comincerà il giro fra i bacari, i baretti tipici del luogo. Chiunque potrà partecipare liberamente ad entrambe le iniziative. Il ritrovo sarà alle ore 9 in stazione dei treni a Treviso. Chi vuole arrivare in autonomia direttamente a Venezia può scrivere ad Aegee Treviso o al 3201984720 (Alessandro) per avere ulteriori informazioni.