Incontro "Tra due divise. La grande Guerra degli Italiani d'Austria"

L’organizzazione culturale DirittoeRovescio organizza per mercoledì prossimo 5 dicembre alle ore 20,45, presso la Sala Verde Toniolo di Conegliano (via Galilei 23) un interessante appuntamento con una pagina poco nota della Grande Guerra. Il professore Andrea Di Michele dell’Università di Bolzano presenterà il suo recente libro "Tra due divise. La grande guerra degli italiani d’Austria", nel quale illustra la vicenda degli italiani reclutati dall'Impero austro-ungarico, della loro vita militare, della prigionia e del difficile e spesso amaro ritorno. Un modo per riflettere in maniera storiograficamente approfondita anche sulla complessa vicenda dei nazionalismi novecenteschi e delle identità individuali e collettive nelle nostre regioni di confine. Furono oltre centomila i sudditi dell’Impero asburgico appartenenti alla minoranza italiana che durante la Grande Guerra combatterono ‘dall’altra parte’. Parlavano la lingua del nemico e per questo furono considerati inaffidabili e sospetti. Inviati soprattutto sul lontano fronte russo, in migliaia caddero prigionieri. Contesi tra Austria e Italia, da entrambi i paesi vennero visti con diffidenza e nei campi di prigionia russi subirono pressioni contrastanti e tentativi di rieducazione nazionale. Il libro ricostruisce i loro trascorsi avventurosi, vissuti in lunghi anni passati tra guerra, prigionia e complicati ritorni, e restituisce un capitolo importante della complessa questione dei nazionalismi novecenteschi.