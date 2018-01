"Tra Rose Sonore": una rassegna sulla chitarra storica

TRA ROSE SONORE è un progetto realizzato da Associazione Musicale TACTUS in co-organizzazione con ISTRIT - Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano di Treviso e con il Patrocinio del Comune di Treviso. Con un ringraziamento speciale al Main-Sponsor Fabio Marcon (Top Family Banker - BANCA MEDIOLANUM) e a tutti gli altri Patrocinatori, tecnici e non.

---

Info-point e biglietteria c/o lancia L’INCIPIT . via Gabriele D’Annunzio, 19 (interno 24 scala B) - 389.6527375

---

www.associazionetactus.it . associazione.tactus@gmail.com

---

PROGRAMMA DELLA IVa EDIZIONE - gennaio/aprile 2018

1° Concerto.

DAL VALZER ALL'OPERA: omaggio a Rossini

19th Century Guitar Duo (Michele Costantini - Alessandro Radovan Perini)

Salone dei Trecento . piazza dei Signori

sabato 13 gennaio h. 20:45

biglietti: intero 8 euro . ridotto 5 euro



Descrizione:

Per i 150 anni dalla morte di Gioacchino Rossini, TACTUS ha deciso d'inserire nel primo concerto della Rassegna TRA ROSE SONORE alcune trascrizioni d’epoca d'importanti arie e sinfonie del grande Maestro italiano. Trascrizioni dovute ad altrettanti geni musicali dell'epoca, come Mauro Giuliani.

Un passaggio ideale da Vienna, capitale della musica dell’800, all’Opera italiana. Tutto per duo di chitarre. Tutto con strumenti d'epoca, anche molto particolari (sarà suonata, per esempio, una chitarra terzina).

---

2° Concerto.

MANDOLINATA: mandolino&chitarra nell’800

Claudio Doni (mandolino) . Victor Valisena (chitarra)

Salone dei Trecento . piazza dei Signori

sabato 17 febbraio h. 20:45

biglietti: intero 8 euro . ridotto 5 euro



Proprio nel XIX secolo il mandolino, come la chitarra, completa la sua evoluzione organologica. In pochi sanno che molti grandi compositori hanno creato per questo intrigante duo, lasciandoci pagine di rara bellezza…

---

3° Concerto.

VIOLINO E CHITARRA: al femminile

Vanja Radlovački (violino) . Nina Havelkova (chitarra)

Salone dei Trecento . piazza dei Signori

sabato 24 marzo h. 20:45

biglietti: intero 8 euro . ridotto 5 euro



Tutto al femminile, questo duo dalle chiare origini nell’Europa dell’est.

Il violino della serba Vanja Radlovački e la chitarra dell'800 della ceca Nina Havelkova ci accompagneranno così in una piacevolissima rievocazione dei fasti di un ensemble sempre acclamato dal pubblico: il violino e la chitarra, appunto. Un 'matrimonio di voci' gradevolissimo, nell'esecuzione di composizioni poco note. Anzi, letteralmente 'riesumate' dal vastissimo e sempre sorprendente repertorio del XIX secolo.

---

4° Concerto.

PAGANINI NON RIPETE: i terzetti per archi e chitarra

Michele Costantini (chitarra) . Enrico Balboa Balboni (violino/viola) . Marco Trentin (violoncello)

Auditorium Luigi Stefanini . viale 3ª Armata, 35

sabato 28 aprile h. 20:45

biglietti: intero 8 euro . ridotto 5 euro



Paganini, oltre ad essere Maestro indiscusso del violino, suonava molto bene anche la chitarra, per la quale compose diverse opere. I terzetti per chitarra ed archi sono - del resto - esempi luminosi della sua arte strumentale.

