Tracce di Jazz - Francesca Bertazzo + Lino Brotto Quartet

Prosegue la fortunata rassegna di musica dal vivo interamente dedicata alla musica jazz a cura di Nicola Bortolanza. Anche nel 2017, sempre al giovedì e sempre una volta al mese, vi proporremo una serie di concerti per esplorare le diverse sfumature del jazz contemporaneo.

GIOVEDI 23.02 ORE 20.45 - Francesca Bertazzo + Lino Brotto Quartet



Francesca Bertazzo Hart_voce

Lino Brotto_chitarra

Nicola Bortolanza_contrabbasso

Luca Colussi_batteria



In un itinerario che tocca i diversi momenti stilistici del jazz, Francesca Bertazzo conduce il quartetto plasmandolo a volte in mainstream band al servizio della sua voce profondamente jazz, a volte in un piu’ energico e ardente gruppo hardbop e bebop in cui la sua vocalita’, attraverso la tecnica dello scat singing , si manifesta in modo piu’ strumentistico.

Francesca Bertazzo, cantante e chitarrista, è un'artista presente da oltre vent'anni nella scena jazz nazionale ed internazionale. Dopo il diploma al CPM di Milano nel 1997 e un lungo soggiorno negli Stati Uniti è rientrata in Italia avviando collaborazioni eccellenti ed esibendosi in jazz festival in tutta Europa. In questi anni si è evidenziata per la grande capacità di improvvisazione che fa di lei una delle più importanti cantanti scat italiane.

Lino Brotto è un chitarrista pluripremiato e dalle importanti collaborazioni con artisti rinomati del panorama italiano e non solo, da Enrico Rava a Dominique di Piazza, da Ares Tavolazzi a Fabrizio Bosso. Completano il quartetto altri due musicisti affermati del nostro territorio, il contrabbassista Nicola Bortolanza, musicista solido e dal linguaggio pulito, il batterista Luca Colussi artista versatile impegnato in molti campi e dall' intensa attività didattica.