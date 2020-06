Tramonto all’oasi di Fontane bianche e birdwatching

Nordic Walking all’oasi di Fontane bianche per immergersi nel verde della natura, accompagnati dal cinguettio degli uccelli e dal rumore dell’acqua che ci accompagna lungo il percorso. Il sentiero, privo di dislivelli significativi, si snoda su un anello che toccherà gli angoli più suggestivi di questo luogo incantato come lo stagno delle Nepe e la Penisola delle Volpere, e proprio dalle acque cristalline di quest’ultima trae origine il nome Fontane bianche. Dalla Penisola delle Volpere, un’area golenale tra i torrenti Rabos e Rosper, camminando tra farnie e pioppi neri raggiungeremo l’area Bird Watching per osservare e ascoltare il canto dei numerosi volatili che nidificano tra gli alberi dell’oasi, godendoci il tramonto.



PROGRAMMA

Ritrovo in loco: ore 18.30 al parcheggio dell’Oasi in Via Fontigo, 37

Sernaglia della battaglia



Difficoltà: facile



Lunghezza: 7 km



Dislivello: 10 m



Durata: 2,5 ore



Parte del percorso potrebbe essere al buio per cui suggeriamo l’uso di una pila/torcia da fronte.



ISCRIVIZIONI ENTRO MERCOLEDI’ 1 LUGLIO.

MASSIMO 20 + 20 PARTECIPANTI (2 gruppi)



Attività per soci ASD Strada Facendo: se non lo sei ancora, contatta con anticipo la segreteria per partecipare