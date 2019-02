Tres radio express service in concerto al Corner live

TRES RADIO EXPRESS SERVICE sul palco del Corner Live e sarà una serata speciale! Ci trasporteranno in passaggi sonori fatti di pura miscela esplosiva composta da rock, psichidelia, blues e funky.



Si scrive Tres Radio Express Service, si legge Roberto e Simone Luti (fratelli) e Rolando Cappanera (amico da sempre) o, più semplicemente Tres. Tre musicisti eccezionali (rispettivamente chitarra, basso e batteria) che non hanno certo bisogno di presentazioni.

Il gruppo rock/blues strumentale, nato all'ombra dei quattri mori (nel 1989, ancora ragazzini, fondarono la First Experience in onore degli Experience di Hendrix) e cresciuto grazie a importanti esperienze internazionali, ha appena regalato al pubblico 15 nuovi brani con “Queen of the water”, album godibilissimo, curato, intenso, totalmente autoprodotto con l'aiuto di un crowdfounding a cui hanno partecipato centinaia di persone.

A raccontare un po' della loro storia e del rapporto con la città che li ha visti nascere e crescere è Roberto, uno dei migliori chitarristi in circolazione al mondo, capace di trascinare gli altri componenti della band in un sound fatto di atmosfere corpose e avvincenti, mai prevedibili, e, particolare per nulla scontato, anima umile e generosa. Come dimostra anche la sua partecipazione al progetto musicale mondiale Playing for Change, del produttore Mark Johnson, al quale partecipano artisti di strada di diversi paesi e nato per sostenere varie realtà del terzo mondo.



