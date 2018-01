Continuano anche nel 2108 le visite guidata "A partenza aggregata" al Museo Salce

In seguito alla proroga della mostra "Illustri Persuasioni. Tra le due guerre"(fino al 4 marzo 2018), Heritage Italy Associazione Culturale, in collaborazione con il Museo nazionale Collezione Salce (via Carlo Alberto, 31 - Treviso), propone un nuovo calendario di visite guidate "a partenza aggregata" per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018.



L'offerta culturale, già sperimentata con successo da novembre scorso, dà l'opportunità a persone singole, coppie, piccoli nuclei familiari o gruppi di amici di apprezzare al meglio i preziosi materiali selezionati e la narrazione del percorso espositivo.



Prenotazione obbligatoria scrivendo a heritageitaly@gmail.com oppure telefonando al 377 4947270.



Il costo del servizio è di 4 euro a persona, da aggiungere al prezzo del biglietto d'ingresso al museo di 6 euro (per le agevolazioni si veda http://www.collezionesalce.beniculturali.it/).



Ogni gruppo prevede un numero massimo di 20 persone.



Calendario visite



venerdì 5 gennaio, ore 15.30



sabato 6 gennaio, ore 15.30



sabato 13 gennaio, ore 16.00



venerdì 19 gennaio, ore 17.30



domenica 28 gennaio, ore 16.00



sabato 3 febbraio, ore 16.00



venerdì 9 febbraio, ore 18.00



domenica 11 febbraio, ore 16.00



sabato 17 febbraio, ore 16.00



venerd' 23 febbraio, ore 17.30



venerdì 2 marzo, ore 18.00