Famu 2019: la giornata delle famiglie al museo al "parco degli alberi parlanti" con Leo da Vinci

FAMU 2019 - Domenica 13 Ottobre al Parco degli Alberi Parlanti la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo

“Le macchine di LEO DA VINCI: alla ricerca della chiave d’oro”



Anche al Parco degli Alberi Parlanti le celebrazioni per i 500 anni dalla scomparsa di Leonardo da Vinci, la figura più emblematica del Rinascimento e il più grande genio della storia di tutti i tempi. Pittore, scultore, ingegnere, architetto e scienziato Leonardo da Vinci morì in Francia il 2 maggio del 1519.

Il Parco degli Alberi Parlanti festeggia l’anniversario con la mostra Le macchine di Leo da Vinci: alla ricerca della chiave d’oro! L’esposizione celebra le invenzioni del genio italiano del Rinascimento nelle sue vesti di scienziato, matematico, ingegnere, inventore, pittore, scultore e architetto, mettendo in mostra macchinari ricreati sulla base di progetti e schizzi di Leonardo. Un percorso dedicato alla scoperta dei segreti che nascondono le invenzioni di Leonardo da Vinci. Il Leonardo ragazzino, simpatico protagonista dei cartoon di Gruppo Alcuni, presenterà le invenzioni di Leonardo da Vinci attraverso grandi macchine, modellini, disegni, creazioni e coinvolgenti giochi, alla scoperta della creatività. I ragazzi potranno toccare, guidare, sperimentare le grandiose macchine e capirne il funzionamento.



Con lo spirito di gioco, curiosità e avventura che caratterizza il Parco degli Alberi Parlanti, potranno scoprire la storia delle grandi invenzioni e riflettere su come esse nascono, prendono forma e cambiano la vita degli uomini. I giochi e le animazioni verranno proposte ispirandosi allo spirito dei “quattro elementi fondamentali della creatività” secondo il pensiero di Leonardo: lo sviluppo dei sensi, l’arte della scienza, la scienza dell’arte e la consapevolezza che tutto è collegato a tutto. Durante il percorso espositivo, come in una caccia al tesoro, bambini e famiglie dovranno risolvere alcuni enigmi per recuperare una preziosa chiave d’oro che consentirà loro di provare la barca a pale ideata da Leo da Vinci.



In occasione del In occasione del FAMU 2019 - la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo il Parco degli Alberi Parlanti di Treviso propone per domenica 13 ottobre 2019 il percorso d’animazione “Le macchine di Leo da Vinci: alla ricerca della chiave d'” a prezzo ridotto per tutta la famiglia con un biglietto d’ingresso a 6 euro a persona e ogni 4 paganti il quarto componente della famiglia entra a 1 euro, il percorso è guidato dagli animatori di Gruppo Alcuni con ingresso programmato alle ORE 10.45 e 14.45.



Scopri i dettagli e gli orari di visita sul sito http://www2.alcuni.it/index.php?famiglie-orari-e-prezzi



Sfide di logica, giochi di osservazione e prove di ingegno metteranno alla prova i giovani inventori!



COSTI – 6 euro bambini 5 euro adulti | ingresso gratuito per i bambini fino ai 4 anni

INFO E PRENOTAZIONI – Tel. 0422.694046 | info.parco@alcuni.it | www.parcodeglialberiparlanti.it | in caso di maltempo l’attività sarà sostiuita con il pecorso “Precinema&Cartoon” | è obbligatoria la prenotazione