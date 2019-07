Agosto e Ferragosto al parco degli Alberi parlanti: orari e programma

☀️AGOSTO APERTI PER FERIE☀️



Quest’anno il Parco degli Alberi Parlanti resta aperto tutto il mese di Agosto e con i suoi ampi spazi ombreggiati offre tante splendide occasioni di svago e ristoro a tutti i trevigiani (e non solo) che restano in città.





Ogni giorno un’attività divertente ed educativa come Draghi, Dinosauri e Animali Estinti - Da grande voglio fare il paleontologo o Le macchine di Leo da Vinci: Alla ricerca della chiave d’oro. Nel weekend spazio alla scienza e al volo con Sognando la Luna e alla magia delle immagini in movimento con il percorso Precinema e Cartooon.



Al mercoledì 🎭Spettacolo teatrale per la rassegna “Un Posto all’Ombra” ore 17 (Merenda sana per tutti i bambini e i nonni entrano gratis), scopri gli spettacoli in cartellone



Ecco gli orari di apertura e di partenza dei percorsi d’animazione disponibili consultabili a questo link http://www.alcuni.it/index.php?famiglie-orari-e-prezzi



Per informazioni e prenotazione obbligatoria

📞Tel. 0422.694046 | 📩 info.parco@alcuni.it





I percorsi interni (Sognando la Luna e Dal precinema ai cartoon) sono garantiti anche in caso di pioggia | la prenotazione è obbligatoria per ogni attività, sono previste agevolazione per le famiglie.