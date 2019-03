Il brutto anatroccolo: al Sant'Anna una fiaba per parlare ai più piccoli di bullismo e discriminazione

Domenica 24 marzo alle 17.00 al Teatro Sant’Anna

“IL BRUTTO ANATROCCOLO” con Polpetta & Caramella,

una fiaba famosa per affrontare il tema del bullismo



Domenica 24 marzo alle 17 al Teatro Sant’Anna nuovo appuntamento per “UNA FETTA DI TEATRO”, fortunato cartellone per bambini e famiglie proposto da Gli Alcuni. In scena ci sono Polpetta e Caramella, le attrici Laura FELTRIN e Margherita RE, molto conosciute e amate dai più piccini, che raccontano, ovviamente a modo loro, la celeberrima fiaba danese del Brutto Anatroccolo. Una fiaba per parlare ai più piccoli di bullismo e discriminazione.



IL BRUTTO ANATROCCOLO – cosa racconta lo spettacolo

Com’è tradizione ormai nello stile delle produzioni di Gruppo Alcuni riservate al pubblico dei più piccini, lo spettacolo è una riedizione di una fiaba classica, in questo caso nella versione di Andersen, vista attraverso gli occhi delle giovani attrici e del gruppo dei 6 simpatici Cuccioli protagonisti delle serie cartoon prodotte da Gruppo Alcuni!

Un cane, una gattina, un pulcino, un ranocchio, una papera e un coniglio, ciascuno con le proprie doti e le proprie peculiarità, entrano nella fiaba e scelgono la parte che desiderano interpretare.

A causa di questa simpatica "intrusione", lo sviluppo della narrazione subirà ovviamente delle modifiche rispetto alla tradizione... ma il lieto fine e il divertimento sono assicurati!



Lo spettacolo, come è ormai tradizione degli allestimenti di Polpetta e Caramella, vive dell’intensa e appassionata partecipazione del giovane pubblico, che viene sempre coinvolto nel corso della narrazione e aiuta i Cuccioli a uscire dall'intricata situazione in cui si sono cacciati.

In scena, insieme alle narratrici Polpetta e Caramella, ci sono grandi pupazzi in gommapiuma, che raffigurano i protagonisti della fiaba, oltre a qualche ospite speciale!



Costi e orario biglietteria – Ingresso euro 5,50 – gratuito sotto i 3 anni | tessera 5 ingressi 25 euro - tessera 10 ingressi 45 euro.La biglietteria è aperta da lunedì a venerdì con orario 9-12,30 e 15-18,30; domenica 10-12 e 15-17,30. Per informazioni: 0422.421142 – teatro@alcuni.it – www.teatrosantanna.it.