Caccia natura: un’ultima avventura prima del ritorno a scuola

Prima di tornare a scuola trasformiamoci in esploratori con Caccia Natura: la caccia al tesoro per scoprire il Parco degli Alberi Parlanti



📜🌿Muniti di mappa ed indizi, ogni famiglia in autonomia potrà risolvere indovinelli, superare prove e guardare la natura con occhi diversi… appuntamento Domenica 8 settembre dalle ore 17 al Parco degli Alberi Parlanti.



Una giornata evento pensata per famiglie con bambini dai 3 agli 11 che verranno invitate a partecipare a Caccia Natura, la caccia al tesoro che vi porta a scoprire alberi e segreti del Parco degli Alberi Parlanti.





💰Evento gratuito

🖐🏻Età consigliata dai 3 ai 11 anni

📮Prenotazione obbligatoria allo 0422694046 - info.parco@alcuni.it



In caso di maltempo l’evento sarà annullato



📌 Scopri gli orari e il programma della giornata al Parco:

http://www.alcuni.it/index.php?famiglie-orari-e-prezzi



Costi:

💰 Caccia al tesoro: gratuito - prenotazione obbligatoria

🎟️ Biglietto percorsi di animazione 7 €/bambino - 5 €/adulto |Prenotazione obbligatoria chiamando lo 0422.694046 e info.parco@alcuni.it



Promozioni famiglia valide solo per i percorsi:

- ogni 4 paganti, un biglietto a 1 €.

- biglietti cumulativi bimbo: 2 percorsi 12 euro; 3 percorsi 17 euro.



🌧️ I percorsi “Sognando la luna” e “Dal Precinema al Cartoon” sono garantiti anche in caso di maltempo.