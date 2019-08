Il coniglio cilindro e la spada nella roccia: gran finale di "Un posto all'ombra"

Il Parco degli Alberi Parlanti è pronto a trasformarsi ancora una volta in un grande teatro en plein air per “Il coniglio Cilindro e la spada nella roccia”, ultimo spettacolo della rassegna Un posto all’Ombra, in programma mercoledì 28 agosto alle ore 17 all’ombra del grande Cedro del Libano. In scena Polpetta & Caramella (le attrici Laura Feltrin e Margherita Re) interpretano il divertente spettacolo “Il Coniglio Cilindro e la spada nella roccia” per la regia di Davide Stefanato. Una fantasiosa e appassionante rilettura di una delle più famose leggende epico-cavalleresche che suggestionerà i bambini tra storia e magia, e nello stesso tempo consentirà loro di vivere un’avventura coinvolgente che vede in azione anche Maga Cornacchia insieme ai personaggi della serie “Cuccioli”.

LO SPETTACOLO – La storia della “Spada nella roccia” viene reinterpretata da Polpetta e Caramella, insieme ai grandi pupazzi dei Cuccioli. Le due attrici stanno raccontando ai bambini la famosa fiaba, quando a un certo punto fanno irruzione in scena i sei Cuccioli, che decidono di reinterpretare la fiaba a modo loro.



Il coniglio Cilindro, essendo azzurro, vuole fare il re, cioè Artù: i suoi piani sono però rovinati ben presto da una cattivissima Maga del Cappello, che ruba la spada e – non contenta! – ruba anche la roccia in cui era conficcata. Per fortuna interviene Mago Merlino che aiuterà Cilindro-Artù e gli altri Cuccioli, e ovviamente anche i bambini in sala, nella ricerca degli indizi disseminati per ogni dove, che consentiranno di ritrovare la roccia e la spada rubata. Nello spettacolo c’è tanta musica e belle canzoni da ripetere insieme, e non mancano divertenti battibecchi tra le due protagoniste: Caramella, che si contraddistingue per la sua simpatica goffaggine, e Polpetta, che non lesina rimproveri nei suoi confronti e anche nei confronti dei Cuccioli, quando le sembra che non stiano rigando dritto.



LA “MERENDA SANA CON I CUCCIOLI”: Al termine dello spettacolo i bambini riceveranno in omaggio un sacchetto con frutta fresca di stagione o un gustoso panino arricchito con frutta secca, frutta o verdura. Con la “Merenda sana” gli ideatori della rassegna ripropongono un format che ha sempre ottenuto il favore del giovanissimo pubblico e dei genitori, considerato anche il suo valore di educazione a una sana alimentazione e di “promozione della salute”. L’iniziativa è stata ideata dalla ULSS 2 Marca Trevigiana, in collaborazione con Gruppo Alcuni e molte Associazioni di categoria. Per i panini e la frutta offerti dopo gli spettacoli della rassegna si ringraziano ORTOFRUTTA GHEDIN e PANIFICIO BOSCO di Treviso, da anni partner de Gli Alcuni in questa rassegna di teatro dedicata alle famiglie.



INFO E COSTI: Ingresso euro 4,50 | i nonni e i bambini sotto i 3 anni non pagano | tel. 0422.694046 | teatro@alcuni.it – info.parco@alcuni.it | www.teatrosantanna.it | In caso di pioggia lo spettacolo si farà presso Alcuni Teatro S. Anna – V.le Brigata Treviso, 18 – Treviso.