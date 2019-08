Dammi il diario con Davide Stafanato: cabaret e risate intorno al mondo della scuola

Domenica 8 settembre alle 21.00 spazio al cabaret e al divertimento con Davide Stefanato, va in scena alla Saga Ca’ Mora di Zenson di Piave con lo spettacolo Dammi il diario! Spazio al cabaret e al divertimento con Davide Stefanato, che va in scena con lo spettacolo Dammi il diario! La scuola, i prof, le interrogazioni, le giustificazioni, le materie difficili e quelle “facili”, i compagni e le gite: tutto questo e molto altro è La scuola! Dammi il diario è uno spettacolo comico che parla in modo disincantato, fresco e divertente del mondo scuola, prima dalla parte degli studenti e poi da quella degli insegnanti, per mostrare con humor quanto gli anni della scuola condizionino per sempre le nostre vite.



“Io- racconta l’autore Davide Stefanato- ho vissuto e vivo ancora la scuola come perno fondamentale della mia vita, prima da studente un po’ discolo poi appassionandomi negli anni allo studio fino a diventare professore. Ho sempre notato gli aspetti più curiosi, simpatici, coinvolgenti di quelle giornate tra le mura della classe e ho voluto portarle sul palco”. Dammi il diario è uno spettacolo di cabaret all family, che divertirà sia bambini/ragazzi che gli adulti, perché tutti si riconosceranno nei racconti e nei monologhi presenti nello show.



Un ora di risate parlando di quella strana creatura che è il mondo della scuola.



Ingresso a offerta libera - in caso di maltempo si svolgerà presso Auditorium Scuole Medie - Via Alpini 2 a Zenson di Piave



Informazioni allo 0422421142 - distribuzione@alcuni.it