Un soldatino di stagno per riflettere sulla fragilità, lo spettacolo per famiglie al Sant'Anna

Domenica 2 dicembre il Teatro Sant’Anna ospita la compagnia umbra Tieffeu.

In scena “Un soldatino di Stagno” rivisitazione della fiaba di H.C. Handersen



Al teatro Alcuni Sant’Anna domenica 2 dicembre alle 16.30 andrà in scena “Sei un mito” per la rassegna “Una Fetta di Teatro”. Sul palco la compagnia umbra Tieffeu Teatro, che presenta lo spettacolo scritto e diretto da Claudio Massimo Paternò con in scena Claudio Massimo Paternò e Ingrid Monacelli.

"C'era una volta un soldatino di stagno, che aveva una gamba sola, non perché fosse un eroe, non aveva salvato nessuno. Semplicemente il cucchiaio di stagno da cui era stato fuso non era bastato…"

La storia di Andersen è spunto per riflettere sulla fragilità e le proprie mancanze; sul viaggio, sull'attesa e sulla speranza del ritorno. Il soldatino vuole essere come gli altri ma è diverso, gli manca qualcosa.

Scacciato, respinto, sbattuto ed infine accolto dopo essere stato strappato al mare, il protagonista è un migrante suo malgrado. In questo viaggio di formazione diventerà ogni giorno sempre più forte, più consapevole di se. E quando tornerà nella stanza dei giochi sarà in grado finalmente di abbracciare la sua amata ballerina…Ma le storie non finiscono sempre bene e in questa il fuoco toglierà agli spettatori la possibilità del lieto fine.

E ci lascerà l'amara sensazione che tutti noi siamo soldatini, insieme forti e fragili, equilibristi della vita, in attesa, su una spiaggia, che il mare ci porti la nostra parte mancante.



Domenica 9 dicembre ultimo appuntamento prima della pausa natalizia per la rassegna “Una fetta di teatro” con Cenerentola in bianco e nero, messo in scena dalla compagnia Proscenio Teatro.



*** Costi e orario biglietteria

Ingresso euro 5,50 – tessera valida per 5 entrate a 25 euro o 10 entrate 45 euro (le entrate si possono usare anche nello stesso giorno, sia per gli spettacoli che per le proiezioni in programma).

I bambini sotto i 3 anni entrano gratis.

La biglietteria è aperta da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18,30; domenica 10-12 e 15-17,30. Info: 0422.421142 teatro@alcuni.it | www.teatrosantanna.it.



*** Formula per le famiglie “Parco+Teatro”

Ogni domenica pomeriggio a soli 11 euro è possibile visitare uno dei percorsi del Parco degli Alberi Parlanti e successivamente assistere allo spettacolo in programma. Per prenotazioni: 0422.694046.