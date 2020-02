Il teatro Sant'anna è chiuso ma lo spettacolo con gli Alcuni continua su Facebook!

Il teatro è chiuso ma lo spettacolo continua… su Facebook! In questi giorni il teatro non è aperto per le disposizioni di contenimento del Coronavirus ma pensiamo di fare cosa gradita a grandi e piccini continuando a farvi compagnia con il teatro per ragazzi.



📅Domenica 1 marzo alle ore 17 nella pagina Facebook di Alcuni Teatro Sant'Anna andrà in scena lo spettacolo “Idea e la leggenda dell’acqua” de Gli Alcuni con Idea. Una fiaba che offrirà a bambini e adulti qualche utile spunto di riflessione sul tema dell’acqua, per un suo uso consapevole, senza sprechi.



🌟Siete tutti invitati e non dimenticate di condividere con i vostri amici questo appuntamento. Vi aspettiamo quindi domenica sulla pagina Facebook del Teatro Sant’Anna alle ore 17 per questa versione online di Una fetta di Teatro: gli spettacoli per famiglie a Treviso.



📋LO SPETTACOLO - Idea, insieme agli inseparabili pupazzi Calzino e Blu Blu, rivive un’antica leggenda che parla dell’acqua e del suo insostituibile valore. In un paese che non si sa un re sprovveduto e tonto cede a una maga avida e senza scrupoli il lago che fornisce d’acqua tutto il reame. Ora che la perfida Maga Cornacchia ha il dominio sull’acqua tutti quelli che ne avranno bisogno dovranno acquistarla a caro prezzo oppure vedersela con il Drago Biribago, messo a guardia del lago. Il cane da pastore Rodomonte chiede aiuto a Idea, Calzino e Blu Blu. I nostri eroi, con l’aiuto di un mago buono, progettano di preparare la “pozione della pioggia”. Per riuscirci, però, bisognerà superare difficili prove: fronteggiare il Drago Biribago e cercare di imbrogliare Maga Cornacchia. La missione si rivelerà più difficile del previsto ma, con l’aiuto dei bambini, sarà possibile risolvere il problema.