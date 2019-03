“L’usignolo dell’imperatore”: una fiaba per imparare a rispettare gli altri

Al teatro Alcuni Sant’Anna domenica 17 marzo alle 17 andrà in scena “L’usignolo dell’imperatore” per la rassegna “Una Fetta di Teatro”. Sul palco la compagnia toscana TeatrOmbria, che presenta lo spettacolo scritto e diretto da Grazia Bellucci con in scena Roberta Socci e Ada Mirabassi. Lo spettacolo prende spunto dalla famosa fiaba di Andersen. Il testo della storia, pur completamente riscritto in chiave comica e grottesca, mantiene la struttura della fiaba originale con i suoi personaggi e luoghi caratteristici: L'Imperatore della Cina, Leccapadelle, Leccapentole, L'Usignolo, II Palazzo, il Bosco, etc. Il personaggio principale della nostra storia non è l’Usignolo bensì l’Imperatore. Protagonista comico, patetico e grottesco, caricatura di se stesso. Un imperatore calcolatore, opportunista, un pò ingenuo e un pò pazzo, ma fondamentalmente malato di una malattia molto grave, l’avidità. Egli preferisce l’Usignolo meccanico a quello vivo, attirato dalla sua musica commerciale perchè vede in lui la fonte di facili e cospicui guadagni. Infatti l’Uccellino Meccanico, suona a ripetizione sempre la stessa melodia, senza stancarsi, ma solo con il denaro, soldi sonanti, tanti! Cosi l’Imperatore scaccia l’usignolo vivo dal castello. Ma come dice il proverbio 'i soldi e la ricchezza, non bastano a raggiungere la felicità e a cacciare la morte'. Solo il canto dell'usignolo vivo, il canto del cuore, della natura, quella natura che ci circonda ma che spesso non sappiamo apprezzare, avrà il potere di cacciare la morte che incombe sull’imperatore.



Domenica 24 marzo nuovo appuntamento per la rassegna “Una fetta di teatro” con Il brutto anatroccolo, messo in scena dalla compagnia Gli Alcuni con Polpetta e Caramella.



*** Costi e orario biglietteria

Ingresso euro 5,50 – tessera valida per 5 entrate a 25 euro o 10 entrate 45 euro (le entrate si possono usare anche nello stesso giorno, sia per gli spettacoli che per le proiezioni in programma).

I bambini sotto i 3 anni entrano gratis.

La biglietteria è aperta da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18,30; domenica 10-12 e 15-17,30. Info: 0422.421142 teatro@alcuni.it | www.teatrosantanna.it.



*** Formula per le famiglie “Parco+Teatro”

Ogni domenica pomeriggio a soli 11 euro è possibile visitare uno dei percorsi del Parco degli Alberi Parlanti e successivamente assistere allo spettacolo in programma. Per prenotazioni: 0422.694046.