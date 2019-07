Alla scoperta di Treviso e del Sile in bicicletta

Nuovo appuntamento per scoprire Treviso in uno dei suoi infiniti quanto affascinanti aspetti. Iat e Unpli Treviso firmano l’inedita proposta “Treviso and Sile by Bike”, un tour guidato tutto da pedalare, tra testimonianze storiche e scorci paesaggistici che solo la “Città d’acque” può offrire. Sabato 6 luglio una Guida Turistica abilitata accompagnerà i ciclisti-visitatori in un tour che partirà, come di consueto, dallo Iat Treviso Centro in Piazza Borsa per proseguire nelle zone principali della città fino ad uscire dalla cinta muraria; si attraverserà quindi il Ponte della Gobba, costeggiando il Sile lungo la Restera, fino a Fiera e Silea. Un itinerario tra arte e natura tutto da vivere, che saprà raccontare alcuni capitoli meno celebri, ma non per questo meno coinvolgenti, della storia trevigiana.

INFORMAZIONI UTILI

Prenotazione obbligatoria. Partenza: ore 14.30 da ufficio IAT Treviso centro, Piazza Borsa 4. Durata: 2,5 ore circa (circa 7 km). Costo: 10 euro per gli adulti, 8 euro per i bambini da 6 a 14 anni. Pagamento in loco il giorno della visita. Dotazioni richieste: i partecipanti devono essere dotati di bici, propria o a noleggio.Info e prenotazioni: IAT Treviso Centro, tel. 0422.595780 - turismotreviso@gmail.com