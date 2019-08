Treviso antiquaria: svelata la 23esima edizione

Nella meravigliosa cornice trevigiana, nel suo centro storico, dov’è possibile ammirare e respirare l’arte in ogni angolo della città, l’Associazione Trevigiana Antiquari offre la possibilità di poter visitare la 23ª mostra d’Arte Antica come sempre ospitata nella sede delle grandi mostre, Casa Dei Carraresi.



All’interno di Treviso Antiquaria saranno presenti opere d’arte pittoriche, oggetti sacri e sculture, argenti e gioielli, vetri e ceramiche, mobili e arredi di ville di epoche passate che vanno dal medioevo agli anni 30 del 900 in un affascinante percorso che si snoderà all’interno di Casa dei Carraresi. Per l'occasione, inoltre, saranno anche presenti alcune opere dei musei al momento non visibili al pubblico e che necessitano di un restauro conservativo. Occasione unica questa in quanto, in collaborazione coi Musei Civici di Treviso sarà possibile per chi lo volesse, acquistare contestualmente un biglietto unico per poter visitare oltre alla mostra antiquaria anche il Museo Civico Bailo e il Museo di Santa Caterina restaurati e rinnovati recentemente di opere inedite. L’evento, patrocinato dal Comune di Treviso, dalla Provincia di Treviso e dalla Regione Veneto, vedrà esposti numerosi capolavori dell’arte antica proposti da antiquari di livello nazionale. La mostra aprirà sabato 21 settembre e durerà fino a domenica 29 settembre. Gli orari di apertura saranno dal lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 20.00 e il sabato e la domenica con orario continuato dalle 10 alle 20.



Il costo d’entrata sara di 5 euro per Treviso Antiquaria o di 10 euro per tutte e tre le sedi museali (Ca' dei Carraresi, Museo Bailo, Museo di Santa Caterina). La validità del biglietto per i musei sarà di un mese dal suo ritiro nelle stesse sedi museali.