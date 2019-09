Aperitivo in piazzetta: spumanti so easy&sushi!

Pronti a vivervi un'estate meravigliosa??



Aperitivo in Piazzetta | Cantina Pizzolato

GIOVEDI' 12 SETTEMBRE DALLE ORE 18.30



Un'alternativa green al solito aperitivo e idee sfiziose per trascorrere un giovedì diverso tra amici e calici, circondati dal nostro vigneto illuminato dalla luce del tramonto.



3° Appuntamento di Aperitivo in Piazzetta

con VINI SPUMANTI SO EASY & SUSHI

in collaborazione con Zushi Treviso



*********************

EVENTO SU PRENOTAZIONE ALLO 0422928166

INGRESSO 15€ che include:



Degustazione "Free" di:

SPUMANTE PINOT GRIGIO DOC DELLE VENEZIE SO EASY 2018

SPUMANTE MOSCATO DOLCE SO EASY 2018

SPUMANTE PROSECCO DOC "ICE" SO EASY 2018

SPUMANTE ROSE' SO EASY 2018



e 4 pezzi SUSHI MISTO tra:

NIGIRI CLASSIC (salmone, tonno, gamberi, branzino)

URAMAKI ROLLS (California, Spicy, rainbow, veggy)

HOSOMAKI (salmone, tonno, avocado)

di Zushi Treviso con chef dal vivo

********************

Vi aspettiamo!