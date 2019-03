TA - Trevisoarchitettura > bürgi / longo

ARCHITETTURA E PAESAGGIO

Paolo Bürgi / Antonio Longo



Alfonso Cendron



Fondazione Benetton studi ricerche

Ordine Architetti PPC - Treviso

Fondazione Architetti - Treviso



tA - trevisoARCHITETTURA è un programma culturale e formativo della Fondazione Architetti Treviso che coinvolge dal 2015 cittadini e architetti in attività specifiche rivolte alla conoscenza delle tematiche che riguardano lo spazio fisico della città storica e contemporanea, le sue varie problematiche e le possibili soluzioni. Nella consueta saletta dell’Ordine Architetti e in luoghi simbolo del patrimonio della Città di Treviso e della sua provincia, tA si propone come occasione di incontro e di aggregazione a quanti trovano, nelle varie sfaccettature ed espressioni dell’architettura e dell’arte, motivazione personale e crescita culturale. È quindi occasione per immergersi in storie e opere di architetture raccontate dai maestri contemporanei per offrire alla città un appuntamento con l’architettura moderna e contemporanea, in tutte le sue forme espressive. Contribuire a diffondere la cultura architettonica implica anche promuoverla verso gli architetti stessi offrendo loro l’occasione di esporre al pubblico le proprie opere e di partecipare a riconoscimenti e a premi. Le personalità internazionali che sono intervenute in tA dal 2015 sono: Benno Albrecht, Sebastiano Brandolini d’Adda, Ángela García de Paredes, Nicola Di Battista, Mauro Galantino, Romano Gasparotti, Richard Ingersoll, Carlo Magnani, Giovanni Marras, João Antonio Riberio Ferreira Nunes, Satoshi Okada, Ignacio Pedrosa, Renato Rizzi e Gundula Rakowitz.



Il programma primaverile di tA 2019 propone la prosecuzione del ciclo di conferenze dedicate al paesaggio contemporaneo, focalizzando in questa l’interesse per i temi legati alla riqualificazione territoriale in campo paesistico e al disegno dello spazio pubblico urbano. Alla conferenza introdotta da Alfonso Cendron della Fondazione Architetti Treviso, interverranno il paesaggista svizzero Paolo Bürgi, architetto e docente che ha firmato, con il suo affermato STUDIO BÜRGI, riconosciute opere internazionali di architettura del paesaggio e l’urbanista milanese Antonio Longo, architetto e docente che ci guiderà nella lettura del paesaggio contemporaneo e dell’opera di Bürgi.



Auditorium San Teonisto - Treviso

22 marzo 2019 - 17 > 19



ingresso libero



