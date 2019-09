Ricomincia la stagione da barboni al Radika di Treviso

Si apre il sipario alla nuova stagione dei giovedi al Radika Treviso dove la festa "BARBONI" ha sempre registrato il sold-out. Un evento dal nome stravagante, Barboni come "barba" nato come festa Hipster dall'idea di alcuni ragazzi di Treviso insieme alla grande intuizione di Pigna (il vocalist dei calciatori di Serie A). Una grande festa tra amici alla quale hanno partecipato negli anni scorsi molti imprenditori, professionisti, calciatori e modelle. Giovedì 17 Ottobre ci sarà LA PRIMA. La grande novità sarà sul dopocena denominato "Barboni Come Back" una sorta di "party nel party". Info su www.barboni.tv