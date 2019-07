Benito Madonia e Swingheria d'asporto quintet

Il bravo cantautore siciliano, moglianese d’adozione, dopo il successo dello scorso anno con il concerto evento in coppia con Rossana Casale, quest’anno presenterà il suo ultimo disco: “SWINGHERIA D’ASPORTO”

Nell’ambito della rassegna “Metropolis” che sostiene e promuove la buona musica italiana.

In questo caso Benito Madonia proporrà brani suoi e brani storici dello Swing italiano del secolo scorso.

Bella, potente, tutta da ascoltare, la voce di Madonia si farà accompagnare da un gruppo di musicisti d’eccezione come:

NICOLA DAL BO pianoforte

ROBERTO CAON contrabbasso

MARCO CARLESSO batteria

STEFANO GAJON batteria