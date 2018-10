Bosketto Halloween Party

🎃Ad Halloween dolcetto o Bosketto?🎃

Mercoledì 31 Ottobre addentrati nel Bosketto per una serata all'insegna della musica, del divertimento e del buon cibo!



Alle 20.30 👉cena menù completo a 30€👈



🦇Flan di rapa rossa con granella di mandorle ciuffi di burrata e polvere di liquirizia

🦇Gnocchi di patate viola padellati al burro montato con arancio e timo, su crema di zucca

🦇Picanha in crosta di senape con purè di sedano rapa e menta

🦇Mousse di cioccolato bianco con salsa ai lamponi

🦇Acqua vino e caffè



🎶Dalle 22.30 Halloween party con i Veramente Falso Band🎶



Cena solo su prenotazione ☎ 0422-582180.

Festa dopo cena aperta a tutti!

📍 Il Bosketto è in centro a Treviso in Viale Fratelli Bandiera,8 a due passi dal ParkDalNegro 🚗



Vi ricordiamo che il parcheggio interno è gratuito e che abbiamo una nuova convenzione con il ParkDalNegro per cui i nostri ospiti con 2 euro potranno parcheggiare per 4 ore dalle 20.00 alle 24.00.