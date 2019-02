Il 26 febbraio presentazione alla Brat del libro "Il Paese di MF"

Dall'attività pomeridiana dei Tempi Integrati, il Doposcuola che la Cooperativa Comunica svolge con bambini e ragazzi di oltre 50 scuole trevigiane, è nato "Il Paese di MF", un libro illustrato realizzato dall'artista trevigiano Marco Fintina, operatore di Comunica, che ha realizzato le immagini ispirandosi dalla vivida fantasia dei bambini. «Tutto è nato in un laboratorio dove creavamo insieme ai bambini dei personaggi da inserire come protagonisti in un "teatro delle ombre" - ha detto Marco Fintina, artista trevigiano che collabora ai laboratori di Comunica nel Tempo Integrato e nei Centri Estivi – “ma alla fine sono nati talmente tanti personaggi, più di trecento, protagonisti di altrettante storie fantastiche, che abbiamo pensato di racchiuderle in un libro illustrato». Un libro scritto dai bambini per i bambini, con centinaia di personaggi fantastici che, nati dalle parole dei bambini, hanno preso vita grazie alla "mano" di Marco Fintina, creando una pubblicazione che presenta un mondo fantastico e pieno di contenuti, fatto per essere scoperto assieme, in una lettura congiunta bambini-genitori.



Martedì 26, nell'ideale cornice della BRAT Biblioteca dei Ragazzi del Comune di Treviso (Palazzo Rinaldi, Piazza Rinaldi 1/b, Treviso), alle 17.15 si terrà la Presentazione alla Stampa e alla cittadinanza. Parteciperanno l'Assessore alla Cultura del Comune di Treviso, che patrocina l'iniziativa, Lavinia Colonna Preti, il Presidente della Cooperativa Comunica Matteo Marconi, la responsabile Scuola della Coop Maddalena Daniotti, e il disegnatore e autore del testo, l'artista Marco Fintina.

DURANTE LA PRESENTAZIONE FINTINA CON UN GRUPPO DI BAMBINI MOSTRERA' DAL VIVO IL MECCANISMO CHE HA PORTATO ALLA REALIZZAZIONE DEL LIBRO, IDEANDO E DISEGNANDO SU UNA LAVAGNA STORIE E PERSONAGGI CHE SCATURIRANNO DALLA FANTASIA DEI GIOVANI.

I libri sono stati consegnati a tutte le scuole che collaborano con la Cooperativa Comunica per le attività di Tempo Integrato e sarà quindi fruibile nelle biblioteche scolastiche. Dal 26 il libro sarà anche disponibile negli scaffali della BRAT per i bambini che volessero vivere l'emozione di tuffarsi nelle avventure e nel mondo dei personaggi fantastici di MF. Tutte le info sulle attività della Cooperativa Comunica su www.cooperativacomunica.org