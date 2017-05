"Treviso canta Dante e accende la cultura" - Terza edizione

Per celebrare la ricorrenza nazionale de la "Giornata della Dante" La Società Dante Alighieri-Comitato di Treviso, in collaborazione con l'Assessorato alla cultura del Comune di Treviso organizza per SABATO 27 MAGGIO dalle ore 16,30 un Evento dal titolo "Treviso canta Dante in piazza e..accende la cultura". 3^ Edizione L'iniziativa nasce dal desiderio di "riportare Dante in città", fuori dalle aule e dalle università e trasformare studenti, docenti, cittadini in "Cantori"che declamano terzine della Commedia. Dopo il successo dell'esperienza delle due edizioni precedenti, il Comitato di Treviso della Società Dante Alighieri continua con entusiasmo a diffondere il messaggio morale e civile della Commedia di Dante alla cittadinanza, "cantando" le terzine dantesche nei luoghi più suggestivi di Treviso: quest'anno Cà dei Carraresi nella singolare cornice del Sile, vicino al ponte Dante.

La manifestazione prenderà le mosse alle ore 16,30 con la coreografia"Caronte, anime;Mediterraneo,uomini degli studenti del Laboratorio teatrale dell'Istituto Coletti; seguirà l'ouverture del Duo Edoardo Cian - Giacomo Berlese-(Chitarra, Voce,Sassofono). Successivamente, gli studenti: Sofia Calaciura 3C; Federico Furlan 2B; Greza Hagjiaj 3C; Yasmine Hegaz 3C; Tancredi Iucopilla IVC; Elena Marcati 4 A; Veronica Moratto 3H; Halla Nassiri 1D; Erica Porrazzo 5C; Anna Taffarello,3C del Liceo Canova e Sara Campagnaro,Angelo Costabile, Tommaso Deidda, Simone Zoppi 3C;Paolo Ronca 4D; Davide Gasparin, Mihaela Dragancea, 5D dell'Istituto Riccati-Luzzatti, declameranno e commenteranno Canti della Divina Commedia attraverso i percorsi tematici: "Dante e l'Amor cortese"e "L'esilio di Dante" e condurranno gli ascoltatori a conoscere e apprezzare la bellezza, la poesia della Commedia. Si aggiungeranno poi riflessioni sulla modernità della poetica di Dante. Non mancheranno intermezzi musicali con il violino e il pianoforte di Astrid e Ludovica Mayer. La conclusione musicale è affidata alle voci del Coro Filarmonico Trevigiano "Sante Zanon" diretto dal Maestro Luigi Bianchini Alla preparazione dell'evento hanno contribuito i docenti: Canel Stefania, Di Giusto Chiara, Ghedini Tiziana, Pappagallo Innocenza, Alberto Pezzè, Monica Pugliara, Anna Topan, Rossana Solimene, Daniela Zamuner.

Tutti potranno cogliere il messaggio che la Commedia è bella, è appassionante, regala emozioni, ci ricorda da dove nasce la nostra lingua;è un po' la nostra storia e ci fa sentire orgogliosi di essere italiani. La Società Dante Alighieri è la più antica istituzione italiana per la diffusione della nostra cultura nel mondo. Nasce nel 1889 grazie a un gruppo di intellettuali guidati da Giosuè Carducci con lo scopo di tutelare e diffondere la lingua italiana all'estero. Il Comitato della Dante Alighieri di Treviso opera dal 1984 e promuove il confronto letterario, artistico e scientifico con relazioni e dibattiti in armonia con quanto Dante scrisse nel Canto XXVI dell'Inferno:" Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza"