“Rosso come Cappuccetto rosso”: una fiaba a colori con Polpetta e Caramella

Un posto all’Ombra: il teatro del Mercoledì al Parco

Mercoledì 31 luglio alle ore 17

Polpetta & Caramella portano in scena “Rosso Come Cappuccetto Rosso”



Nuovo appuntamento sotto il grande cedro del Parco degli Alberi Parlanti con gli allestimenti di “Estate al Parco”. Mercoledì 31 luglio alle 17 bambini e famiglie potranno divertirsi con “ROSSO COME CAPPUCCETTO ROSSO”, regia di Sergio Manfio, che vede in scena POLPETTA E CARAMELLA, le attrici Laura Feltrin e Margherita Re.



Un’inedita, divertente rilettura della fiaba di Cappuccetto Rosso, che sa coinvolgere e divertire il giovane pubblico e i genitori grazie alla verve delle due attrici Laura Feltrin (Polpetta) e Margherita Re (Caramella). Polpetta e Caramella riescono ad avvincere i bambini grazie alla narrazione e a splendide canzoni e danze da ripetere tutti insieme.

Lo spettacolo porta l’attenzione dei bimbi sui colori: la loro scelta e i mille abbinamenti che se ne possono fare sono molto importanti e possono influenzare i modi di fare dei protagonisti. Un bosco di foglie variopinte può far perdere l’orientamento, il colore nero del pelo del lupo sicuramente condiziona il suo comportamento, il principe azzurro, senza mantello azzurro, sarebbe proprio lo stesso? Poi i colori possono essere mescolati tra loro per dar vita ad altri colori che, nel caso della nostra fiaba, risolveranno dei problemi proprio a Cappuccetto Rosso.



La banda dei 6 Cuccioli, come è ormai tradizione, si affiancherà alle due attrici interpretando in maniera ovviamente un po’ strampalata i personaggi della fiaba, e il divertimento e il lieto fine sono assicurati.



UN POSTO ALL'OMBRA 2019: i prossimi appuntamenti della rassegna

31 luglio Rosso come Cappuccetto Rosso - Polpetta e Caramella

7 agosto Piantala, Emma! - Teatro delle Quisquilie

21 agosto Perché gli alberi perdono le foglie - Fata Corolla e Fata Valeriana

28 agosto Il bosco delle fate - Fata Corolla e Fata Valeriana



LA “MERENDA SANA CON I CUCCIOLI”: Al termine di ogni spettacolo tutti i bambini riceveranno in omaggio un sacchetto con frutta fresca di stagione o un gustoso panino arricchito con frutta secca, frutta o verdura. Con la “Merenda sana” gli ideatori della rassegna ripropongono un format che ha sempre ottenuto il favore del giovanissimo pubblico e dei genitori, considerato anche il suo valore di educazione a una sana alimentazione e di “promozione della salute”. L’iniziativa è stata ideata dalla ULSS 2 Marca Trevigiana, in collaborazione con Gruppo Alcuni e molte Associazioni di categoria. Per i panini e la frutta offerti dopo gli spettacoli della rassegna si ringraziano ORTOFRUTTA GHEDIN e PANIFICIO BOSCO di Treviso, da anni partner de Gli Alcuni in questa rassegna di teatro dedicata alle famiglie.



INFO E COSTI: Ingresso euro 4,50 | i nonni e i bambini sotto i 3 anni non pagano | tel. 0422.694046 | teatro@alcuni.it – info.parco@alcuni.it | www.teatrosantanna.it | In caso di pioggia gli spettacoli si svolgeranno presso Alcuni Teatro S. Anna – V.le Brigata Treviso, 18 – Treviso Il cartellone degli spettacoli è sul sito www.teatrosantanna.it