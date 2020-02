Carnevali di Marca, il programma delle sfilate del week end

Ultima domenica del carnevale 2020 con l'imbarazzo della scelta per gli appassionati di maschere, coriandoli, stelle filanti e musica con i tre spettacoli del circuito dei Carnevali di Marca, fin qui capace di fare scendere in strada un pubblico stimato in quasi 95.000 presenze nelle 17 sfilate di carri allegorici e gruppi mascherati svolte da metà gennaio a oggi. In attesa delle tre sfilate di Martedì grasso a Treviso, Conegliano e Cornuda, ecco il programma di questo weekend:

Sfilata di Vittorio Veneto, a cura dell'associazione Carnevali di Marca, domenica 23 febbraio dalle 14.30. Presentano Roberto Biz e Federico Campo Dall'Orto con diretta su La Tenda Tv: Gruppo “W il paron dei peri” (L'Innamorato Pierrot), Scuola primaria Manzoni di Vittorio Veneto (Gruppo mascherato a piedi), Parrocchia di Bocca di Strada e Santa Maria (Cesare e i Romani), Gruppo Sanvecarri San Vendemiano (I Superpannolini), Gruppo Amici di Chions (Manny Tuttofare), I Veci Fulminadi de Santa Lucia de Piave (Hippie), Gruppo Alpini Scuola materna Sernaglia della Battaglia (Che musica maestro), Scuola enologica Cerletti di Conegliano (Le colline del Prosecco patrimonio Unesco/vendemmia eroica), Parrocchia di Nervesa della Battaglia (Il tempo galoppa), Gruppo Coriandolando per Pieve (Gli Aristomatti), Gruppo Chions Tuttinsieme (Facce da cinema), Gruppo Dal Santo di Prata di Pordenone (The Fabulous 50's), Comitato Colombere Cusignana (Giungla in allegria). Suonano in piazza del Popolo i “Doppio Zero”. Consueto servizio di bus navetta da piazza XXV Aprile a via Antonello da Serravalle e viceversa attivo dalle 11.00 alle 15.00 di domenica. Il Carnevale di Marca a Vittorio Veneto inizierà già sabato 22 con un evento interamente dedicato ai bambini: 5 spettacoli del duo Gino e Max tra le 14.45 e le 18.30 in piazza del Popolo.

Sfilata di Cornuda (116esimo “Carneval dei Crostoi” a cura della Pro Loco con la collaborazione dell'associazione Carnevali di Marca), domenica 23 febbraio: sfilano la Filarmonica Cornudese, il carro di apertura della Pro Loco di Cornuda (Carneval dei Crostoi che sorpresa). Elenco “macchiette” (piccoli gruppi): Sirena & Nettuno, Fiori pazzerelli, Un mondo di bambole: paese che vai bambola che trovi, I colori della vita, Master Chef Veneto ediscion, Cornuda fire, Fantastic Group – Creature fantastiche, Namastè, Gli Aviskinghi, Gli Amici di Uilia, Le Cartamodelle. Elenco carri: Gruppo Amici di Levada (Hotel Trans Levada), Associazione I Sensa pasiensa di San Floriano (Un sacco di desideri), Gruppo allegorico di San Gaetano (Saluti da...), Gli Amici di Susegana (The Ghostbusters), Pro Loco Caerano San Marco (Casa dea moneda), Gruppo parrocchiale Cer Soligo (Le coccinelle del Docg), Carnevale insieme gruppo Amici di Falzè e Signoressa (Sonic), Tosati fa e desfa di Contea (Balla coi lupi), Gruppo allegorico Santa Maria della Vittoria (Questo pazzo pazzo regno), Fon Fierun di Corbanese (La follia della Brexit), Giovani Santa Mama (Tooney Loones), Gruppo giovani Nogarè (Il grillo brillo in tour), Gruppo festeggiamenti Sernaglia della Battaglia (Sandokan la tigre di Mompracem), Allegra comitiva di Bidasio (Anvedi sti romani).

Sfilata di Roncade, a cura della Pro Loco con la collaborazione dell'associazione Carnevali di Marca, domenica 23 febbraio: apertura corteo con la Banda folkloristica Euganea accompagnata dalle majorettes; Gruppo di Castagnole (Medioevo), Asd Danza Roncade (Roncade danza con noi), Gruppo Gli Incredibili Ca’ Tron di Roncade (Beiwatch Ca' Tron edition), Gruppo Fossalta di Piave (Seconde pizzerelle), Scuola di ballo Junior Giada (Alabama), San Cipriano di Roncade (El Panda Club), Gruppo San Cipriano (Il carro che non c'è), Gruppo Fossalta di Piave (Gli aviatori), Polisportiva Monastier (Twirling), Gruppo Simpatia Musestre (Biancaneve e i sette nani), Genitori scuola primaria di Roncade (Oceania). A sfilata conclusa, intorno alle 16.30, il divertimento proseguirà al Centro commerciale Arsenale con gruppi mascherati, scuola di danza, le Majorettes di Prata di Pordenone e attrazioni per bambini con giocolieri e truccabimbi con il gruppo "Festa in Testa".