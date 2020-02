Un mirabiliante Carnevanimale con telefono azzurro

Sei un/a bambino/a entusiasta, creativo/a e hai tra i 5 e gli 11 anni?

Ti piacciono gli animali, il coraggio e l'avventura e non vedi l'ora di divertirti e conoscere nuovi amici?

Zootropolis e gli amici di Telefono Azzurro stanno cercando proprio te!! Unisciti alla strampalata combricola e sali sullo strepitoso carro per festeggiare insieme un carnevale bestiale!!

Indossa il tuo travestimento preferito e raggiungici in via Isola di Mezzo n.33, lunedì 24 dalle 16.00 alle 18.00.



Ti aspettano tanti giochi, sfide e un delizioso banchetto!!

Ricordati che a Zootropolis "Ognuno può essere ciò che vuole!"

Per prenotarti contattaci al numero 0422/545404 o inviaci un a mail a telefonoazzurro.tvmail.com.



Affrettati, l'ingresso è gratuito ma i posti sono limitati. Non mancare!!!! Grrr