Cena romantica al chiar di luna a Treviso

Un’occasione speciale, da rendere memorabile, va curata nei particolari: il cibo, i colori della tavola, l’ambientazione, le luci, i colori che indossiamo e il nostro modo di porci. Tutto è comunicazione e i dettagli fanno la differenza! Attraverso l’accurata scelta dei particolari possiamo renderci attraenti, comunicare il nostro stato d’animo e infonderlo nei nostri ospiti.

Il tema scelto per la serata è il Romanticismo. Studieremo alcuni semplici ma preziosi accorgimenti per realizzare una serata magica rivolta a noi e a chi amiamo e ci lasceremo ispirare dall’energia della Luna, nella sua fase crescente, per incanalare le virtù che ci dona: saggezza, fascino, seduzione ...e altre.

Una serata a più voci, affascinante, conviviale e divertente, per stuzzicare la creatività e la passione in cucina.



Katiuscia Specchio, Psicologa, ci guiderà alla comprensione del significato psicologico dei colori, sia del cibo sia degli altri aspetti della tavola e dell’ambiente per tradurre le nostre emozioni in un’esperienza concreta, da vivere e condividere!



Sotto la supervisione dell’insegnante Luca Magri, titolare del B&B Barberia, prepareremo piatti originali e succulenti per colorare la nostra cena in base alle emozioni che desideriamo trasmettere, con la cura del gusto e dei profumi.



Chiara Mazzucco, esperta di comunicazione, contribuirà alla riflessione sul linguaggio non verbale, nostra preziosa, autentica e antica risorsa da conoscere per poterci esprimere a pieno.



E in alto, la Luna.



“ E’ tutta colpa della Luna,

quando si avvicina troppo alla Terra,

fa impazzire tutti” (William Shakespeare)



Location: B&B Barberia, via Barberia n.13 Treviso

Massimo 15 partecipanti.

Info e iscrizioni: Robe Turche, via Canoniche, n. 8 Treviso

Tel. 391 4360734 robeturche@gmail.com

#robeturche