Tre passeggiate serali per scoprire i luoghi dei film girati a Treviso

L’associazione culturale Cineforum Labirinto presenta l’iniziativa “Treviso cinematografica”, una passeggiata in centro storico alla scoperta dei luoghi del cinema della città. Accompagnati dalla guida turistica Marco Vianello, il tour permetterà di visitare i luoghi che hanno ospitato i set cinematografici dei film ambientati a Treviso e ogni tappa sarà un pretesto per raccontare curiosità sulla produzione e sul cast, senza dimenticare alcuni divertenti imprevisti accaduti durante le riprese. Il percorso svelerà le ambientazioni di diverse opere cinematografiche: dall’indimenticabile commedia “Signore & Signori” (1965), ideata dallo sceneggiatore trevigiano Luciano Vincenzoni, ai più recenti “Leoni” (2015) e “Mamma o papà?” (2015), fino al film “Le conseguenze dell’amore” (2004), firmato dal premio Oscar Paolo Sorrentino.

L’itinerario condurrà inoltre i partecipanti alla ricerca degli edifici e degli altri luoghi che, a partire dalla fine dell’Ottocento, hanno ospitato proiezioni ed eventi di cinema a Treviso. Un viaggio nel passato, impreziosito da filmati d’epoca, foto d’archivio e antiche cartografie, alla scoperta della storia cinematografica della città: dalle prime sale del centro a luoghi indimenticabili come il Politeama Garibaldi, fino agli spettacoli ambulanti di Piazza Bressa. Treviso cinematografica è un’occasione per visitare la città con uno sguardo inedito, dedicato ai luoghi del cinema e ai momenti in cui la città si è trasformata in un set a cielo aperto mettendo a disposizione di attori e registi i suoi scorci più suggestivi. La passeggiata avrà luogo nei giorni di: mercoledì 15 luglio, domenica 19 luglio e lunedì 20 luglio, dalle ore 20 alle ore 22.30, con partenza dall’Hotel Continental di Treviso, situato in via Roma numero 16, e con una quota d’iscrizione pari a 15 euro, fino ad esaurimento posti. Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione via mail (cineforumlabirinto@gmail.com) o chiamando il numero 3407417350.

L’iniziativa è organizzata da Cineforum Labirinto con il patrocinio di Provincia di Treviso e Comune di Treviso.

INFO E CONTATTI

Cineforum Labirinto

www.cineforumlabirinto.wordpress.com

cineforumlabirinto@gmail.com

T 3407417350