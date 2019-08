Ogni sintomo è un messaggio e possiede un codice ben preciso: saper decifrare questo codice consente non solo di interpretare correttamente il messaggio, ma anche di mettere in atto tutte le misure e le strategie necessarie per permettere al corpo di guarire e di vivere in salute.



- Scopri il "Codice segreto del benessere" e impara ad applicarlo attraverso esempi pratici

- Partecipa a una conferenza dove sarà presentata un'innovativa e sorprendente visione del corpo umano

- Vivi un'esperienza unica, multimediale e interattiva



I relatori della serata saranno Enrico Carniato, operatore e ricercatore olistico e ideatore del Metodo P.F.M. Psico-Fisico-Muscolare™ e la Dr.ssa Francesca Coghetto, medico chirurgo e oncologo. La conferenza è aperta a tutti con prenotazione obbligatoria. Per prenotare il posto in sala telefona o invia un messaggio al n. 3474087058 oppure invia una mail all'indirizzo lenergiavitale@hotmail.it. È previsto un contributo di 5 €.