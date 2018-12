Coin: "Elle active! in tour" fa tappa a Treviso

Coin, la più diffusa catena di department store in Italia, porta a Treviso giovedì 6 dicembre ELLE Active! In Tour, l’iniziativa in collaborazione con Hearst Create dedicata alle donne, che punta a valorizzare le potenzialità di ciascuna e a supportarle per una svolta positiva alla carriera e alla vita. E’ proprio il cambiamento il fil rouge degli incontri che si svolgeranno negli store Coin di 7 città d'Italia, da nord a sud, per parlare alle donne che desiderano individuare e valorizzare efficacemente le loro potenzialità e trovare il coraggio di superare i loro limiti, attraverso i talk dei coach di ELLE Active! e con i consigli d'immagine e make-up firmati Lancôme coordinati dal National Make Up Artist del marchio, Andrea Troglio.



Al department store Coin di Treviso l’incontro prenderà il via alle 18 con “L'importanza del networking per cambiare o trovare lavoro: strumenti online e offline”, l’intervento a cura di Cristina Coppellotti, laureata in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, che si occupa di diversi progetti di empowerment, non solo al femminile. A seguire il talk “Personal impact”, l’intervento che illustra come aumentare la consapevolezza circa la qualità della propria presenza al fine di assumere una leadership più efficace, a cura di Lucilla Bottecchia, Consultant e psicoterapeuta supporta individui e organizzazioni in materia di diversità e inclusione. All’evento sarà presente un fotografo che scatterà, per tutte le donne che lo desiderano, una foto da conservare come ricordo dell’esperienza vissuta, da cui ripartire verso nuovi obiettivi.