Giornate europee del patrimonio 2019 al museo nazionale collezione Salce

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2019, il Museo Nazionale Collezione Salce (Complesso di San Gaetano - Via Carlo Alberto 31, Treviso) sabato 21 settembre prolunga eccezionalmente l'orario di apertura fino alle ore 21, con ingresso dalle ore 18 al costo simbolico di 1 euro.



Alle ore 18.30 verrà offerta una visita guidata dal titolo "Una vita da collezionista. A tu per tu con Nando Salce".

La visita guidata, destinata a un pubblico adulto, si propone di ripercorrere le tappe principali della vita del collezionista trevigiano Nando Salce, dialogando con le opere esposte nella mostra temporanea allestita all'interno del museo, dedicata a Leopoldo Metlicovitz (1868-1944), tra i pioniere del cartellonismo italiano.



Per la visita guidata la prenotazione è obbligatoria: pm-ven.collezionesalce@beniculturali.it o 0422 591936.