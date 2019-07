I colori della speranza: arte e beneficenza il 13 luglio al Freakbar

Gli artisti, si sa, sono persone dotate di una sensibilità più unica che rara. Perciò non sorprende affatto che proprio gli artisti siano i protagonisti della serata di beneficenza “I colori della speranza”, in programma sabato 13 luglio al Freakbar Treviso, in viale della Repubblica. Un imperdibile appuntamento artistico, culturale e sociale. Live painting, performance e musica animeranno infatti il Freakbar a partire dalle 18.30 fino a sera inoltrata.

Organizzato da Occhio agli Artisti, in collaborazione con la compagnia teatrale Artescalza e con l'Associazione Artistica La Grecale, l'evento servirà anche a raccogliere fondi a favore dell’associazione benefica Mummy&Daddy, Onlus che si occupa di aiutare e sostenere i bambini più bisognosi in India. Sarà infatti possibile acquistare le opere dei diversi artisti presenti, come Maddalena Serafin (già organizzatrice della serata) e Claudia Rossetti (i cui lavori sono noti come "CRisalidi").

Il ricavato della vendita sarà devoluto a favore di Mummy & Daddy, e di conseguenza degli orfani indiani, la cui sorridente presenza aleggerà nell'aria per tutta la serata. "I Colori della Speranza", infatti, sarà anche l'occasione per conoscere tutte le iniziative di Mummy & Daddy, presente alla serata nei panni della presidente e fondatrice Patrizia Pozzobon, e raccogliere informazioni sull'enorme sostegno offerto dalla Onlus di Caerano San Marco all'associazione "Care & Share Charitable Trust India", che nelle proprie strutture accoglie centinaia di bambini salvati dalla strada.