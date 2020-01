Non solo prosa e lirica, al Teatro Mario Del Monaco si fa anche rock. A 73 anni dalla nascita di David Bowie e quattro anni dalla scomparsa, il Teatro Stabile del Veneto il 10 e 11 gennaio ore 21.00 al Comunale di Treviso - omaggia il Duca Bianco con il concerto di Morgan e i The White Dukes, un tributo alla musica e alle tante anime di uno degli artisti più iconici, controversi e affascinanti degli ultimi 50 anni.

Iniziativa accolta con entusiasmo da Morgan, per il quale eseguire la musica di David Bowie, raccontare le sue gesta e aperture visionarie attraverso i momenti della sua vita, le sue facce e suoi travestimenti è un gesto quasi dovuto. L’esibizione di Morgan ed i White Dukes vuole essere una condivisione tra coloro che riconoscono in lui una forma d’arte contaminata che si può definire “teatro del rock” con pezzi che forse quasi nessuno conosce, ma che dimostrano l’elevata capacità di rendere la diversità in arte unica e affascinante. Non è solo musica, ma un racconto di vita che ognuno di noi, forse solo un pezzettino, ha dentro di se.

Insieme sul palco le voci e gli strumenti dei White Dukes, con Michele Lombardi alle tastiere, Alessandro De Crescenzo alla chitarra, Marco Vattovani alla batteria, Max Pasut al basso e Clara Danelon e Andrea Pegoraro alle voci e ai cori.

Teatro Del Monaco | Treviso

Morgan feat. The White Dukes a David Bowie tribute

10 Gennaio 2020 21:00

11 Gennaio 2020 21:00

con: Morgan

e con: The White Dukes

Michele Lombardi (tastiere), Alessandro De Crescenzo (chitarra), Marco Vattovani (batteria), Max Pasut (basso), Clara Danelon e Andrea Pegoraro (voci e coro)

Compagnia: Ondedemar di Perissinotto Agostina & C Sas