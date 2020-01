Concerto al museo Canova – i minipolifonici

Il 9 febbraio alle ore 18.30, all’interno della sala ottocentesca della Gypsotheca del Museo Canova di Possagno, non perdetevi il Concerto del Coro "I Minipolifonici di Trento". L’evento è a sostegno della campagna di raccolta fondi “Museo senza barriere: porte aperte, occhi parti, mente aperta”, per un museo più accessibile e inclusivo (per maggiori info: www.museocanova/retedeldono). La caratteristica di questo giovane coro infatti, che conta circa 50 elementi, diretti dal Maestro Stefano Chicco, è che sarà accompagnato in alcuni brani dal Coro a Bocca Chiusa. Nato nel 2012 all’interno della Scuola di Musica “I Minipolifonici”, quest’ultimo è una formazione di persone sorde e udenti le quali, utilizzando la lingua dei segni (L.I.S.), interpretano “coralmente” il testo di brani musicali cantati contemporaneamente da altri cori. Il Coro a Bocca Chiusa è diretto, dalla sua fondazione, da Valentina Bellamoli.



Biglietto d’ingresso: 20 € a persona, tutte le quote di iscrizione confluiranno nella raccolta fondi attiva su Rete del Dono.



I posti a disposizione sono 50. Si consiglia la prenotazione entro il 31 gennaio 2020.



Link per l’acquisto dei biglietti: www.retedeldono.it/it/node/83866