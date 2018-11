Concerto dedicato a Renzo Masutto, musicista e giramondo

Venerdì 30 Novembre 2018 alle ore 20,30 presso la palazzina Spazio Eventi Cai ( ex pattinodromo ) ad onorare il maestro ci saranno i migliori interpreti del nostro territorio come Filippo Bellomare, Daniele Brancaleoni, Francesca Cescon, Claudio Doni, Maria Cleofe Miotti, Gianluca Sfriso e Michele Uliana che stanno ottenendo, grazie alla loro bravura, importanti e meritati applausi in Italia e all’estero. La serata prevede un’antologia di brani di musica da camera come la sonata per flauto, un’elegia per clarinetto, una suite per violino ed un potpourri per due mandolini, archi e fiati che Renzo Masutto compose per allietare splendide accademie in Italia ed all’estero, o per le serate dei Filodrammatici e le feste signorili della nobiltà trevigiana, amante del lusso e della musica.



Si parlerà del musicista che per molti è un illustre sconosciuto mentre a tutt’oggi risulta come uno dei nomi di spicco dell’ottocento musicale italiano. Nato a Treviso nell’Aprile del 1858, figlio di Giovanni, nobile divulgatore della storia della musica italiana dell’ottocento e fondatore del liceo musicale Manzato, Renzo ha potuto emergere come capobanda del 25 Fanteria a Genova ed a Torino ed a mietere successi in Egitto per un periodo da Lui trascorso presso la capitale il Cairo. Rinomato compositore di musica operistica, secondo la più raffinata stagione del melodramma, il Maestro si è fatto conoscere in Italia ed all’estero come insigne rappresentante di una lunga schiera di musicisti trevigiani.