Concorso Vincenzoni per soggetti e musiche per film

ENTRA NEL MONDO DEL CINEMA

FATTI CONOSCERE:

- COME SOGGETTISTA

presidente di giuria GIORGIO DIRITTI

- COME COMPOSITORE

Presidente di giuria GIULIANO TAVIANI

Hai tempo fino al 30 giugno 2020

Bando in www.premiovincenzoni.it

Info whatsapp e cell 3283237956 CESARONI

PARTECIPAZIONE GRATUITA

PREMI PER 5.000 EURO

Gallery