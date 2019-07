Enti locali e innovazione aperta: un'opportunità per tutto l'ecosistema

Smau, insieme a Regione del Veneto e Anci Veneto, organizza un momento di confronto e condivisione con alcune delle realtà più innovative nel mondo degli enti locali: startup, player tecnologici ed enti pubblici. Un’occasione per delineare nuovi scenari con esperti del tema e istituzioni, per scoprire i progetti più innovativi presentati da startup e imprese digital che offrono soluzioni a supporto della trasformazione del settore e per conoscere le esperienze degli enti locali che hanno già raccolto la sfida diventando dei modelli d’innovazione. L’evento sarà anche l’occasione per presentare il bando Innovation Lab, con il quale la Regione mette a disposizione dei comuni del Veneto 7 milioni di euro per far nascere e diffondere sul territorio questi “laboratori di innovazione aperta” .

Intervengono: Gianluca Forcolin, Vicepresidente Regione Veneto, Pierantonio Macola, Presidente Smau, Mariarosa Pavanello, Presidente Anci Veneto, Luca de Pietro, Regione Veneto. Modera Chiara Albicocco, Radio24.