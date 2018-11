Manager e Pensioni: tutte le novità in un convegno di Federmanager

È in programma per venerdì 16 novembre una serata informativa dedicata ai temi pensionistici, organizzata da Federmanager Treviso e Belluno, associazione che conta 1200 dirigenti delle due province. L’incontro, con inizio a partire dalla 17.30, si terrà al BHR Hotel di Quinto di Treviso. Sul tavolo argomenti di sicuro interesse per i dirigenti, a partire dall’esamina delle varie tipologie e possibilità di pensionamento. Ma si parlerà a soprattutto delle ultime novità seguite dalla riforma pensionistica inserita nella Legge di Bilancio 2018, come, ad esempio, il RITA, la rendita integrativa per la pensione anticipata. Dopo i saluti iniziali del presidente di Federmanager Treviso e Belluno Marzio Boscariol e del direttore generale Federmanager Mario Cardoni e, sono previste le relazioni del direttore di Previndai, il fondo pensione dei dirigenti industriali, Oliva Masini e di Rita Comandini della Direzione Centrale Pensioni INPS. Per maggiori informazioni: eventi@federmanagertv.it

