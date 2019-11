Corso di acquerello con il maestro Barnaba Salvador

SOGNO NUMERO2

CORSO ACQUERELLO con il maestro BARNABA SALVADOR



A grande richiesta proponiamo altri 4 incontri dedicati all’acquerello con il maestro Barnaba Salvador.

Al corso possono partecipare sia persone alle “prime armi”, sia chi vuole affinare la propria tecnica.

Verranno approfonditi i temi dell’acqua e, in particolare, i riflessi e la figura semplificata, per aggiungere l’elemento umano nei propri acquerelli.



4 incontri al lunedì - dalle 19.30 alle 21.30

Calendario incontri:

19 Novembre – 2/9/16 dicembre

massimo 12 iscritti

Iscrizione al corso € 80

Tesseramento € 20 per i nuovi iscritti

Sede: Treviso – Borgo Mestre 107



per informazioni e prenotazioni

336 656997 - info@sogno2.it - www.sogno2.it