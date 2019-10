Corso di cucina tematica con chef Lorenzo Boni

COOKiamo ha il piacere di avviare una collaborazione con lo Chef milanese Lorenzo Boni. Classe ’72, Lorenzo viene dal mondo delle produzioni televisive – MasterChef, Junior MasterChef, I menù di Benedetta, Hell’s Kitchen, etc. – e un passato abbastanza recente nei ristoranti di mezzo mondo. Con lui affronteremo un corso in tre appuntamenti serali dove indagheremo queste tematiche: cotture a bassa temperatura, ricette lattosio free e lezioni di “estetica del piatto”.



COTTURE A BASSA TEMPERATURA

mercoledì 30 ottobre, ore 20.00



La bassa temperatura è una tecnica di cottura che ha il grande vantaggio di conservare maggiormente i sapori e le proprietà organolettiche delle materie prime. E’ un tipo di cottura che può essere tranquillamente praticata a casa da noi “amatori” della cucina per ottenere pietanze dalla consistenza unica e quasi vellutata. Affronteremo con questa tecnica un piatto di carne, uno di pesce e uno di verdure: nello specifico impareremo a preparare il vero vitel tonné alla piemontese, il baccalà e la ratatouille in oliocottura, anche detta cottura confit.



SENZA LATTOSIO

mercoledì 13 novembre, ore 20



Una lezione dedicata alle ricette lattosio free, per approfondire l’argomento vista la diffusione crescente di questo tipo di intolleranza che si manifesta con gonfiori, nausee, cefalee e difficoltà digestive di varia natura. Con Chef Lorenzo impareremo a fare il latte vegetale a base di mandorla e il burro chiarificato, il gelato al latte di cocco e la golosissima Cheesecake a latte di riso che vedete nell’immagine qui sotto. Andremo quindi a sostituire certi alimenti in modo da creare deliziose preparazioni senza lattosio, guadagnandoci in gusto!



IMPIATTARE DA GRANDI CHEF

mercoledì 27 novembre, ore 20



Perché, si sa, anche l’occhio vuole la sua parte. Finalmente un appuntamento incentrato sull’estetica del piatto, sulla scia dei grandi Chef con i quali Lorenzo ha lavorato e tuttora collabora. Impareremo a sorprendere i nostri commensali trasformando i piatti in tavolozze colorate e magiche, con decorazioni fatte di salse tirate, spugne commestibili, verdure disidratate e polveri aromatiche. Sfioreremo il tema della cucina molecolare con la sferificazione…

_________

QUANDO: inizio corso mercoledì 30 ottobre, seguono 13 novembre, 27 novembre 2019 (sempre di mercoledì)



ORARIO: dalle 20.00 alle 22.30 / 23



DOVE: in OFFICINA, lo spazio ad alto tasso creativo in Via Fontane 87 / A, Villorba (Treviso). Siamo all’interno del Centro Fontane, a fianco al Galloway e al Teatro del Pane, a pochi passi da Viale della Repubblica.



COSTO: il prezzo è pubblicato sul sito di COOKiamo

cookiamo.scrivimi@gmail.com - 347.9780123

www.cookiamo.com