Cucinare la tajine (piatto della cucina marocchina)

"TAJINE: TRADIZIONE E CREATIVITA' " - COOKING TEORICO-PRATICO CON DEGUSTAZIONE



II appuntamento del ciclo teorico-pratico con degustazione "Spezie e semi aromatici" applicato alla realizzazione della TAJINE, piatto succulento, sano e tradizionale della cucina marocchina, a base di carne o pesce e verdure speziate.

Ma quali spezie si usano? Come si dosano? E quali benefici apportano determinate spezie alla nostra salute?

Durante la serata i partecipanti impareranno a preparare diversi tipi di tajine, con varie modalità di cottura, diversi ingredienti e con abbinate le diverse spezie.

Tutti avranno la possibilità di partecipare attivamente alla preparazione dei piatti, sotto la supervisione dell'insegnante Luca Magri, titolare del B&B Barberia e dell'Erborista Teresa Martinelli, titolare della storica Erboristeria Foresti di Treviso, che ci darà preziose conoscenze sulle spezie usate.

Alla fine dell'incontro si degusteranno insieme i piatti realizzati.



LOCATION: B&B Barberia, via Barberia n.13 Treviso

ORARIO: 19.30-22.30

COSTI: 45 Euro, comprensivi di lezione di cooking, parte teorica sulla conoscenza delle spezie, dispensa sulle spezie usate, ingredienti e necessario, e degustazione dei piatti realizzati.





Teresa Martinelli, Erborista. Titolare della storica Erboristeria Foresti di Treviso. Da 32 anni svolge con cura e professionalità questo antico lavoro.

Luca Magri, titolare del B&B Barberia a Treviso. Esperto e appassionato di cucina con le spezie.



MASSIMO 8 PARTECIPANTI.

Per Info e iscrizioni contatta:

Robe Turche, t. 391 4360734 robeturche@gmail.com #robeturche