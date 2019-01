Corso di Floriterapia - il ruolo educativo e formativo dei fiori per il benessere del bambino e dell'adulto

Art-expo, Associazione Cultura di Treviso, dopo il successo delle Conferenze di Ranieri Rossi, Naturopata e profondo conoscitore e osservatore della Natura e visione rivoluzionario della Floriterapia presenta il:



CORSO DI FLORITERAPIA



In questo corso di Floraterapia è data la possibilità di conoscere l'azione di queste forze espresse nelle diverse piante per portare dei contributi evolutivi sani nell'essere umano. Una via di conoscenza iniziatica della Natura che vuole risvegliare nell'uomo stesso una presa di conoscenza nuova. Una Floriterapia che si occupa dei bisogni primari del bambino e dell'adulto come un grande atto educativo e formativo dal mondo delle Piante. Il corso sarà intervallato da una parte teorica (si prega di portare materiale per prendere appunti) e da una parte dimostrativa, dove ogni partecipante potrà sperimentare personalmente il linguaggio delle piante su di sé. Un primo traguardo per comprendere e mettere in pratica il loro manifestarsi per poi arrivare ad utilizzare i Fiori Dinamici di Ranieri Rossi a casa, in ufficio, per armonizzare ambienti. Per uso personale, per far emergere la nostra parte soprasensibile, facendoci accompagnare nella nostra quotidianità in un abbraccio luminoso e di ritrovata unità con la Natura e con il Divino !



Per aderire al corso contattate :

Ranieri Rossi 393 8021423

Lara Pastro 347 0043500



Vi aspetto con gioia e armonia in Fiore !

Presidente di Art-expo Erminia Boccacin