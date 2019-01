Corso di formazione per diventare wedding planner

Diventare Wedding Planner richiede sacrificio e spirito imprenditoriale, professionalità ed adattamento, etica personale e lavorativa, una forte propensione alla mediazione fra sogni e realtà. Il corso vi fornisce tutti gli strumenti teorici e pratici per avvicinarsi alla Professione di Wedding Planner, alla gestione di un’agenzia di Eventi, inclusi case history ed esercizi pratici. Un’attenzione particolare alle reali difficoltà nel momento in cui deciderete di aprire la vostra attività, la gestione dei fornitori e quella più importante con il cliente.



L’esperienza di Alice nel territorio veneto, professionista del settore Wedding, vi aiuterà nel comprendere le varie fasi per avviare la vostra attività di successo, con numerose riflessioni indispensabili, sui requisiti professionali, la Comunicazione aziendale, il personal branding e la propria attitudine alla professione, mutevole nel tempo. Lezioni teoriche e pratiche in aula con diversi docenti che vi faranno amare ed appassionare a questo meraviglioso lavoro. Il Corso prevede la partecipazione come assistente ad un vero e proprio Matrimonio!!!



Il programma del corso è allegato, per iscrizioni: formazione@aliceweddingplanner.com

