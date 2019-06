Corso di alto perfezionamento per insegnanti di danza moderna, aspiranti insegnanti e danzatori

Per la prima volta in assoluto, Progetto Danza presenta presenta un corso full immersion di danza moderna rivolto ad insegnanti, aspiranti maestri e danzatori. Una settimana in cui la condivisione come fonte di nuove idee, lo scambio di strategie didattiche, l’acquisizione di nuove competenze e contenuti saranno alla base del questo corso, al fine di costruire un patrimonio comune che, come un insegnante sa, deve sempre essere rivisto. Il programma nasce dalla collaborazione di professionisti di diversa provenienza, formazione ed esperienza e si arricchisce anche grazie alla monografia sul linguaggio coreografico del Maestro e Coreografo Gigi Caciuleanu, una delle più originali personalità della danza contemporanea.

Il corso ripercorre il ciclo della Pedagogia del Movimento, dalla fase propedeutica a approfondisce diversi contenuti come percorsi tecnici/ stilistici per costruire pedagogicamente una lezione attuale di danza moderna con: Fernanzo Lazaro (co-direttore di Danza 180° di Madrid, insegnante al Conservatorio di Danza di Madrid e collaboraboratore dei più importanti centri coreografici della Spagna); Carl Portal(maestro che ha partecipato a diversi festival e programmi televisivi come “The star Academy”); Claudia Rossi(maestra e coreografa internazionale nota per le sue partecipazioni televisive di Rai e Mediaset).

Iscrizioni ancora aperte, fino ad esaurimento posti.

