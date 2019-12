Corso di meditazioni attive: equilibrio e centratura (inverno)

CORSO in 4 incontri a Quinto di Treviso presso Libero Fluire

✔️ Venerdì 10 e 24 gennaio ore 18.15 - 20

✔️ Venerdì 7 e 21 febbraio ore 18.15 - 20



🔷 PER CHI desidera contattare il proprio centro, quello splendente spazio sacro in cui tutto diventa possibile e che nessuna nuvola può oscurare.



🔷 D'INVERNO l’attenzione si rivolge verso l’interno: mentre tutto fuori sembra inerte, dentro la vita continua coltivando le energie giuste per rifiorire. È un momento ideale per guardarsi dentro e riconnettersi alla propria luce interiore.