H2ooooh! i cuccioli e l'ambiente: 26 cartoni per la giornata mondiale dell'ambiente

Nel progetto H2Ooooh! i cuccioli combattono per salvare la terra e l'ambiente, seguiteli nelle loro avventure: ecco il video realizzato da Gruppo Alcuni di Sergio e Francesco Manfio per la Giornata dell'Ambiente 2020.



5 giugno 2020 - Giornata Mondiale dell'Ambiente



Il motto scelto per l’edizione 2020 della Giornata Mondiale dell’Ambiente è “È il momento per la Natura”, per ricordarci che la crisi della biodiversità è una preoccupazione non solo urgente, ma anche esistenziale. La Giornata Mondiale per l'Ambiente è dedicata al tema del drammatico declino della biodiversità del pianeta. Circa un milione di specie viventi (su un totale stimato di circa 8,7 milioni) sono minacciate di estinzione. L’attuale ritmo di estinzione delle specie fa ritenere gli scienziati che siamo di fronte alla sesta grande estinzione massa. Molti ecosistemi sono stati distrutti, degradati, frammentati e solo una piccola percentuale è rimasta intatta.



Gruppo Alucni è da sempre vicino e sensibile ai temi ambientali e per celebrare questa giornata mondali dell'ambiente ha deciso di pubblicare un lungo video per bambini con 26episodi di H2Ooooh! con i Cuccioli. Le brevi storie dei cartoon nascono da un progetto eductional che ha coinvolto più di 500 classi in Italia.



"H2Ooooh!" è un'attività sui cartoni animati sulla tematica dell'acqua promossa da Gruppo Alcuni in collaborazione con l'Ufficio UNESCO di Venezia, per promuovere la conoscenza scientifica tra i giovani.



Progetto ideato da Sergio Manfio e Francesco Manfio, regia di Sergio Manfio per Gruppo Alcuni.