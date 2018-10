A Treviso la mostra di Davide Raffin - Fili#forme

Sabato 13 ottobre alle ore 18.00 si inaugura, negli spazi della Barchessa Villa Quaglia a Treviso, l'esposizione d'arte contemporanea dal titolo 'FILI#FORME', promossa dal Centro Studi Veneto Arte e WebArtmostre di Treviso; la mostra, che si svolgerà dal 13 al 25 ottobre 2018, si propone di richiamare alla memoria alcuni aspetti del mondo contemporaneo interpretato dall'esercizio illuminante della tecnica artistica. L'esposizione di dipinti esprime una narrazione poetica che si svolge tra il simbolismo e un'architettura immaginata, dove compaiono chiodi e fili a rilevare le geometrie delle strutture, tra cui figure umane 'ri-progettate' come androidi. Oltre che creare una terza dimensione a una pittura bidimensionale, il reticolo di fili ha valore simbolico: l'atto di piantare i chiodi (che diventano una qual sorte di picchetti) e tirare dei fili, è la determinazione sulla tela dei confini, in altre parole degli assi e dei punti fissi, proprio come si fa in un cantiere all'inizio di una costruzione.